Final Fantasy 14 è un successo, ma i risultati finanziari di Square Enix deludono

I risultati finanziari di Square-Enix del semestre compreso tra aprile e settembre 2021 si sono rivelati al di sotto delle aspettative. Lo fa sapere la compagnia giapponese rivelando nel dettaglio tutti i numeri registrati nel corso dell'anno, sostanzialmente tutti in calo.

Le vendite sono scese del 2,2%, mentre l'utile operativo segna un declino maggiore, pari al 7,9%. Nell'ambito Digital Entertainment scende del 9,1% il fatturato, che ammonta a un totale di 129.451 milioni di yen, con un utile operativo è di 29.499 milioni di yen, registrando quindi un calo del 12,8% anno su anno. Lato software NieR Replicant, NEO The World Ends With You, Outriders e Life Is Strange True Colors non sono riusciti ad avvicinarsi ai titoli di punta, quali Final Fantasy VII Remake e Marvel's Avengers, distribuiti nel 2020 durante lo stesso periodo. Calo anche per le produzioni mobile e browser PC a causa dei risultati commerciali insoddisfacenti dei giochi prodotti per quest'ambito.

Unica nota lieta, Final Fantasy XIV: il quattordicesimo episodio della serie ha infatti goduto di una notevole crescita in termini di abbonati mensili ed ha quindi segnato un netto miglioramento delle vendite nel suo ambito MMORPG. Il gioco del resto continua ad ottenere grandi consensi da parte di critica e pubblico, ed anche Hironobu Sakaguchi si dice pazzo di Final Fantasy 14 giocandoci costantemente. Di recente si è parlato inoltre della possibilità che Final Fantasy 14 possa arrivare su Xbox Series X, sebbene Square Enix e Microsoft stiano ancora discutendo su tale eventualità.