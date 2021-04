Final Fantasy 14 supera quota 22 milioni di giocatori, presto al via la Beta PS5

Square Enix ha annunciato che Final Fantasy XIV Online ha raggiunto e superato quota 22 milioni di giocatori registrati su tutte le piattaforme, cifra che include anche coloro che hanno sfruttato la settimana di prova senza rinnovare il proprio abbonamento.

Si tratta di numeri decisamente positivi per un gioco che inizialmente ha faticato ad emergere sul mercato, grazie al rilancio del 2013 (Final Fantasy XIV A Realm Reborn) la situazione è nettamente cambiata e nel corso degli anni l'MMO ambientato nell'universo di Final Fantasy ha conquistato un pubblico sempre più vasto. Merito anche delle numerose espansioni (Heavensword, Stormblood, Shadowbringers e Endwalker, quest'ultima di prossima uscita) e dell'ottimo supporto post lancio programmato dagli sviluppatori, con nuovi eventi e contenuti pubblicati a cadenza regolare.

Final Fantasy 14 sta per arrivare anche su PS5, la Beta inizierà il 13 aprile e permetterà di testare con mano la versione next-gen del gioco la quale presenta tempi di caricamento più rapidi, compatibilità Audio 3D, risoluzione 4K/60fps e supporto per il feedback aptico del DualSense. Non sembrano esserci piani per portare Final Fantasy XIV Online su Xbox, Square Enix ha però confermato di aver programmato almeno altri cinque anni di supporto per questo popolarissimo MMO disponibile su PC, PS4 e presto PS5.