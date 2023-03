Final Fantasy 14 The Dark Throne: nuovo dungeon e raid tier con la patch 6.4

Mentre prosegue la promozione Square Enix che consente di ottenere gratis l'espansione Stormblood di Final Fantasy XIV, dal team di sviluppo dell'MMORPG arriva interessanti novità.

Il team di sviluppo ha infatti confermato la finestra di lancio del prossimo grande aggiornamento di Final Fantasy XIV. Battezzato The Dark Throne, la patch 6.4 del titolo diverrà disponibile sul finire del mese di maggio 2023. Come da tradizione, l'update porterà con sé un ampio numero di contenuti inediti, che andranno ad arricchire l'offerta complessiva dell'MMORPG.

Si parte con l'inserimento nella versione 6.4 di Final Fantasy XVI di Aetherfont, un nuovo dungeon pronto a debuttare al lancio della patch. Spazio anche a un Trial aggiuntivo, che vedrà i giocatori fronteggiare il possente Voidcast Dais, e a un livello di difficoltà inedito per i raid. A partire dal lancio della patch 6.4, questi ultimi potranno infatti essere affrontati in modalità Pandæmonium: Anabaseios.



Ma Square Enix non si accontenta e offre anche qualche anticipazione su quelli che saranno i contenuti proposti dall'aggiornamento 6.45 di Final Fantasy XIV. Con l'update, il Monte Rokkon accoglierà diverse sfide inedite, mentre il job Blue Mage sarà potenziato, con aumento del level cap e del numero di incantesimi a disposizione.



Infine, per arricchire la già citata promozione dedicata a Final Fantasy XIV: Stormblood, il team di sviluppo ha introdotto un interessante aggiornamento nell'espansione. Le missioni principali di quest'ultima potranno infatti essere ora affrontate in compagnia, grazie al supporto offerto dal proprio NPC preferito della regione orientale.