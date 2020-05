Final Fantasy 14: The Maiden's Rhapsody, il nuovo evento crossover con FF11

L’evento in collaborazione The Maiden’s Rhapsody Memories of an Unseen Realm torna oggi a Eorzea e unisce i mondi di Final Fantasy XIV Online e Final Fantasy XI Online per un periodo limitato.

Da oggi fino al 22 giugno, i giocatori di Final Fantasy XIV Online che parteciperanno all’evento di gioco The Maiden’s Rhapsody Memories of an Unseen Realm dovranno aiutare Remumu, una reporter dell’Harbor Herald che sta lavorando alla sua ultima storia. Remumu, infatti, avrà bisogno di qualcuno di coraggioso che possa proteggerla durante le sue indagini. Chi parteciperà a quest’evento potrà sbloccare il set esclusivo Amatsu, indossato da Iroha, l’eroina di Final Fantasy XI Online.

Il set completo include:

Amatsu Hachigane

Amatsu Togi

Amatsu Tekko

Amatsu Haidate

Amatsu Sune-ate

I giocatori possono dare il via all’evento andando agli Upper Decks di Limsa Lominsa e parlando con Remumu per iniziare la missione A Journey to Remember. I giocatori che hanno già completato i contenuti di questo evento non potranno più farlo. I fan che vogliono continuare a divertirsi con le avventure di Final Fantasy XIV potranno partecipare ai Fan Festival che si terranno in Nord America, in Giappone e in Europa tra il 2020 e il 2021.