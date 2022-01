Final Fantasy 14 torna in vendita insieme al nuovo aggiornamento 6.08

Come promesso a inizio mese, Square Enix ha finalmente riaperto le vendite di Final Fantasy XIV, sospese per cercare di limitare gli accessi e non sovraccaricare l'infrastruttura dell'MMO, che ha visto una nuova ondata di giocatori arrivare grazie al lancio dell'espansione Endwalker.

Final Fantasy XIV è di nuovo in vendita in contemporanea con la pubblicazione del corposo aggiornamento 6.08, questo update risolve vari bug e problemi tecnici e introduce finalmente il nuovo Data Center in Oceania con cinque mondi, inoltre dal 26 gennaio è possibile trasferire i propri personaggi su altri server, anche se questa opzione non è gratuita.

Sempre con l'obiettivo di ottimizzare il traffico e smistare al meglio i giocatori, viene aggiunto anche il Data Center Travel System, il publisher fa sapere inoltre che nuovi Data Center verranno aperti in Giappone e al tempo stesso l'infrastruttura verrà espansa anche in Europa e Nord America. Per il 2022 sono previsti quattro nuovi mondi in Europa mentre il prossimo anno arriverà un nuovo Data Center nel nostro continente che dovrebbe includere otto nuovi mondi.

L'aggiornamento porta in dote anche migliorie e modifiche per i Job, per saperne di più vi rimandiamo al changelog della patch 6.08 di Final Fantasy XIV, con tutte le novità apportate dagli sviluppatori.