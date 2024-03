Final Fantasy 14: ci sono tre ragioni per cui la grafica sarà aggiornata da Square-Enix

In attesa della nuova presentazione di Final Fantasy 14 attesa al PAX East di marzo, Naoki Yoshida ha condiviso delle interessanti dichiarazioni riguardanti l'MMORPG ed in particolare sulle ragioni che hanno spinto Square-Enix ad aggiornare il suo comparto grafico dopo diversi anni dal debutto originale.

Come affermato da Yoshida a PLAY Magazine, l'aggiornamento grafico (previsto per l'estate con l'arrivo di Downtrail) è, almeno in parte, una dichiarazione d'intenti: l'MMORPG pubblicato nel 2013 è qui per restare. "Quando i giocatori vedranno gli aggiornamenti grafici, si renderanno conto che Final Fantasy 14 andrà avanti e continuerà ad avanzare verso il futuro e ad affrontare nuove sfide", dice Yoshida. "E a questo proposito, penso che darebbe ai giocatori un senso di tranquillità in modo che non debbano preoccuparsi di questo".

Il director del gioco riconosce al contempo che l'aggiornamento grafico è anche mirato ad attirare nuova utenza. Mantenere l'impianto grafico originale darebbe "l'idea che la qualità del gioco è bassa. E verrebbe considerato un gioco vecchio. La cosa importante con gli MMO è che dobbiamo coinvolgere costantemente nuovi giocatori, altrimenti la scala complessiva del nostro titolo si ridurrebbe. Ho anche pensato che l'aggiornamento grafico fosse davvero importante per portare le generazioni più giovani in Final Fantasy 14. Quindi implementando gli aggiornamenti grafici, possiamo effettivamente migliorare l'attrattiva di FF14 per questo tipo di giocatori".

La terza ed ultima ragione che giustifica l'ammodernamento grafico del gioco è che renderà le cose più facili e interessanti anche per gli sviluppatori. "A Realm Reborn è stato pubblicato nel 2013 e, se guardiamo alla pipeline grafica, abbiamo ormai due generazioni. Volevo offrire agli artisti che stanno lavorando su Final Fantasy 14 un ambiente migliore", ha aggiunto Yoshida. "Potendo lavorare su una tecnologia grafica più avanzata, possono proseguire nella loro carriera e possono anche essere in grado di lavorare con le funzionalità più recenti. Quindi, c'è un vantaggio per entrambi, nel senso che i giocatori possono beneficiare di una qualità e di una grafica migliori, ma i nostri artisti e ingegneri nel team possono trarre vantaggio dall'utilizzo di tecnologie più moderne e possono far avanzare la loro carriera".