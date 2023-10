Final Fantasy 14 x Diablo: un crossover da sogno per Naoki Yoshida

Un viaggio verso le profondità dell’inferno per i giocatori di Final Fantasy XIV? Uno scenario improbabile, che però Yoshi-P non disdegnerebbe affatto. Tutt’altro in effetti. Ma facciamo un passo indietro.

Nel corso dell’intervista che ha chiuso prima giornata del Final Fantasy XIV Festival di Londra, Naoki Yoshida ha svelato il suo crossover dei sogni per l’universo di Eorzea. Ancora abbigliato come l’agile Viper, la nuova classe annunciata durante l’evento come parte dell’espansione Dawntrail, Yoshi-P ha dichiarato che se potesse precettare un qualsiasi franchise per una collaborazione, la sua scelta ricadrebbe su Diablo.

Il producer ha infatti detto di essere un grande fan dei titoli di Blizzard, e in particolar modo della saga di Sanctuarium, quindi sarebbe entusiasta di lavorare ad un contenuto dedicato alla saga arpg, recentemente vivacizzata con l’esordio della Stagione del Sangue di Diablo IV. Lo stesso Yoshida ha però precisato che, con tutta probabilità, il suo sogno è destinato a restare ben chiuso in un cassetto, e per ragioni piuttosto ovvie. Al di là della possibile frizione tra i due immaginari, che comunque non sarebbe un grande ostacolo visti i trascorsi dell’MMO, il principale problema sarebbe quello di coniugare efficacemente l’estetica e le sfumature più "hardcore" di Diablo con i mood generale di Final Fantasy XIV.

Nel concreto, Yoshi-P ritiene che edulcorare gli aspetti più brutali e sanguinosi della serie di Blizzard sarebbe come fare un torto agli appassionati, e la classificazione "demografica" di FF14 non permetterebbe grandi margini di manovra sul versante dei contenuti più scabrosi. Un vero peccato. Restando in tema di collaborazioni, crossover ed eventi a tempo, il producer ha spiegato come questi progetti nascano sia a partire da iniziative del team di sviluppo, sia in risposta alle richieste di altri studi o etichette desiderosi di ritagliarsi uno spazio nel mondo di Hydaelyn.

In entrambi i casi, il processo prevede una serie di proposte e controproposte da ambo le parti, e Yoshida ha raccontato come spesso capiti che gli sviluppatori "ospiti" restino sorpresi di fronte alla disponibilità del team a creare proposte corali più articolate, che vadano al di là di un semplice pacchetto di costumi aggiuntivi. Sebbene non sia stato esplicitato nel corso dell’intervista, abbiamo avuto l’impressione che Yoshi-P si riferisse direttamente all’ultima iniziativa legata a Fall Guys, che il prossimo 31 ottobre farà il suo esordio in Final Fantasy XIV nel catalogo delle divagazioni ludiche offerte dal Gold Saucer.

La nuova attrazione, inclusa tra gli highlight dell’aggiornamento 6.5, garantirà ai Guerrieri della Luce l’accesso a ricompense a tema come costumi ed emote, a patto ovviamente che questi riescano a farsi valere nelle folli sfide a 24 giocatori costruite sul modello di quelle presenti nel titolo di Mediatonic. In attesa di aprire le danze e competere per l’agognata corona d’oro, vi invitiamo a farci sapere nei commenti cosa ne pensate dei contenuti in arrivo in Final Fantasy