Final Fantasy 14 x Final Fantasy 16: The Path Infernal uscirà ad inizio aprile!

Dalla seconda metà del 2023 a questa parte, di notizie su Final Fantasy 14 ed il crossover con l'ultima iterazione della saga targata Square Enix ve ne sono state parecchie: a luglio, Yoshida ha dichiarato di voler realizzare Final Fantasy 14 x Final Fantasy 16, divenuto realtà poco più avanti: stiamo parlando di The Path infernal.

Ad ottobre, in occasione del Final Fantasy XIV Fan Festival, Square Enix ha annunciato The Path Infernal, la missione crossover tra Final Fantasy 15 e Final Fantasy 16. Adesso, però, di mesi ne sono passati dall'ultimo evento ed il 7 e l'8 gennaio 2024 saranno due giorni edulcorati da tante news dedicate al futuro dell'MMORG popolarissimo. In effetti, qualche novità vi è stata proprio nella giornata di oggi.

L'account Twitter/X di Final Fantasy 14 ha infatti rilasciato un post sui social in cui viene dichiarato quanto segue: "La collaborazione tra Final Fantasy 14 e Final Fantasy 16 è prevista per l'inizio di aprile". Mancano ancora tre mesi al lieto evento per tutti gli amanti dell'esperienza videoludica multigiocatore, la quale arriverà entro la fine della prima metà dell'anno. Purtroppo, almeno per il momento, sappiamo soltanto che gli utenti si "uniranno a Clive Rosfield per una nuovissima avventura nella questline crossover 'The Path Infernal'", ma si attendono maggiori dettagli in tal senso.