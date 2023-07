Final Fantasy 14 x Final Fantasy 16: Yoshida sta pensando a un crossover

Final Fantasy 16 e Final Fantasy 14 Online si dividono una parte del team di sviluppo di Creative Business Unit III. Da tempo i fan richiedono a Yoshida, producer del primo e director del secondo, di realizzare un crossover fra i due capitoli e il Fan Festival di Las Vegas sembra riaccendere le speranze.

Questo fine settimana il Fan Festival di Las Vegas, tutto dedicato alla quattordicesima fantasia finale, sta riempiendoci di tantissime gradite novità per il futuro di uno degli MMORPG più amati di sempre, non ultima l'arrivo dell'espansione Dawntrail nell'estate 2024.

In un intervento alla convention, Yoshida ha ribadito quanto già confermato in passato, ossia che sta valutando - tempo permettendo - l'idea di creare un crossover fra FF14 e FF16. In una sua simpatica dichiarazione del passato aveva ironizzato dicendo "fatemi chiedere al producer di Final Fantasy 16 se è d'accordo", sorridendo sulle due cariche che ricopre contemporaneamente nel quattordicesimo e nel sedicesimo episodio della serie.

Final Fantasy 14 e Final Fantasy 16 hanno diversi aspetti in comune e l'MMO non sarebbe nuovo a collaborazioni con altri titoli della saga, come per esempio accadde al tempo dell'uscita di Final Fantasy 13 o di Final Fantasy 15.

Sarebbe interessante capire quali ricompense in-game potrebbero essere dispensate durante un crossover con FF16, magari un tatuaggio facciale che ricalchi il marchio del Portatore, oppure un iconico taglio di capelli, o ancora poter far indossare al proprio Warrior of Light gli abiti di Clive Rosfield. Yoshida accontenterà i fan?