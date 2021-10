Final Fantasy 14 su Xbox Series X? Square Enix e Microsoft ne stanno ancora parlando

Da tempo si parla del possibile arrivo di Final Fantasy XIV A Realm Reborn su Xbox One e Xbox Series X/S, negli anni Naoki Yoshida ha ripetuto che Square Enix e Microsoft stanno discutendo sul possibile debutto sulle console Xbox ... ma ci sono novità in merito?

In realtà no, intervistato da Easy Allies durante il tour promozionale di Final Fantasy XIV Endwalker, il produttore e game director ha ribadito che le due compagnie stanno "parlando" e che i riscontri sono positivi, tuttavia non ci sono vere e proprie novità a riguardo.

"Lo so, lo so... ripeto sempre la stessa cosa, ma è l'unica dichiarazione che posso fare. Square Enix e Microsoft stanno parlando, i contatti con Phil Spencer sono sempre positivi ma non c'è altro, davvero. Non sto dicendo che Final Fantasy XIV A Realm Reborn arriverà su Xbox perchè non lo, davvero, dico solo che ne stiamo parlando e spero si possa fare... spero che il momento arrivi ma è solo una mia speranza, al momento non c'è nessuna novità."

Final Fantasy 14 ha superato i 24 milioni di giocatori e Square Enix si prepara a pubblicare Endwalker, l'ultima grande espansione per il suo MMO, in ogni caso il supporto non terminerà e la compagnia continuerà a lavorare sul progetto a lungo termine.