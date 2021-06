Final Fantasy 14, Yoshida ammette: 'Sarebbe un fallimento di proporzioni epiche senza WoW'

Nel corso di un'intervista concessa a PCGamesN, il produttore e direttore creativo di Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, ha voluto spezzare pubblicamente una lancia in favore di Blizzard per World of Warcraft e l'esempio offertogli nel ridare slancio al progetto dell'MMORPG di Square Enix.

Nel ripercorrere il lungo e faticoso percorso di sviluppo intrapreso per riformulare l'esperienza di gioco di FFXIV, Yoshida ha candidamente ammesso che "se non ci fosse stato World of Warcraft, la rinascita di Final Fantasy 14 non sarebbe stata possibile. Rispettiamo profondamente WoW e lo consideriamo come una sorta di 'grande mentore' da cui trarre ispirazione".

L'esponente del team di sviluppo di Final Fantasy 14 rimarca il concetto sottolineando come "l'originale FFXIV è stato un fallimento di proporzioni senza precedenti e mi è stato affidato il compito di salvarlo. Quando ti impegni a rilanciare un progetto fallito, non puoi permetterti il lusso di creare un qualcosa che sia dettato soltanto dal concept che ritieni sia giusto. Ma in quel periodo stavo giocando a WoW e l'ho utilizzato come base per studiare il da farsi. Ho condiviso ciò che avevo appreso da quello studio con il resto del mio team e da lì siamo partiti per riprogettare FFXIV".

Quanto alla direzione creativa imboccata dal suo team traendo spunto da World of Warcraft, Yoshida spiega infine che "volevo basare questa nuova versione dell'MMORPG sulla trama, c'era una forte influenza di FFXI ma, essendo questo un gioco di Final Fantasy, l'idea di focalizzarlo sulla storia era praticamente obbligatoria. Ma ripeto, quella non fu una decisione presa per miei gusti personali, fu dettata piuttosto dalla posizione di FFXIV nella serie di Final Fantasy".

Volgendo lo sguardo al futuro, nei giorni scorsi Yoshida non ha nascosto la propria intenzione di sviluppare Final Fantasy 14 oltre Endwalker, nonostante l'espansione rappresenti idealmente l'atto conclusivo dell'esperienza narrativa e ludica del kolossal MMORPG.