Final Fantasy 14: Yoshida anticipa crossover con Final Fantasy 16 e 7 Rebirth

Nel corso di un panel tenuto al PAX East, Naoki Yoshida ha lasciato intendere che presto potrebbero arrivare gli annunci di interessanti crossover di Final Fantasy XIV con altri capitoli della celeberrima saga JRPG di Square-Enix.

Durante il panel di domande e risposte di FF14, un fan ha chiesto quali altri giochi di Final Fantasy potrebbero eventualmente apparire nell'MMO in una forma o nell'altra. Dopo un po' di esitazione, Yoshida ha detto "Beh... Final Fantasy 16 uscirà presto. Sarebbe bello darci un'occhiata". Yoshi-P ha scherzato sul fatto che avrebbe dovuto prima parlarne con il produttore di Final Fantasy 16: come saprete bene, è lui stesso il producer della Fantasia Finale attesa su PS5 il 22 giugno.

Yoshida sembra disposto ad accontentare anche i fan della vecchia guardia di Final Fantasy: "Anche Final Fantasy 2 è un grande gioco, così come il 9". Le discussioni non sembrano lasciare da parte nemmeno Final Fantasy 7 Rebirth: "So che rilasceremo un altro episodio della serie di Final Fantasy 7 Remake, e spero che una volta che saranno stati in grado di pubblicare tutto quanto, e il team avrà avuto la possibilità di rallentare e riprendere fiato, mi piacerebbe avere un'opportunità anche lì". Il producer ha inoltre lasciato intendere che potrebbero essere rivistate le ambientazioni di Ivalice Vana'diel, che i fan di Final Fantasy XII e Tactics e Final Fantasy XII conosceranno bene.



Vi ricordiamo che nella giornata di domani, sempre al PAX East, si terrà un panel interamente dedicato a Final Fantasy XVI, che potrebbe fungere da palcoscenico per del gameplay inedito tratto dall'action game.