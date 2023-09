Final Fantasy 15: un cosplay di Lunafreya in abito bianco dall'italiana Soryu Geggy

La saga di Final Fantasy sarà tra i protagonisti del Tokyo Game Show, manifestazione che si terrà a fine settembre e che potrebbe portare a novità concrete sul franchise JRPG. La community è in attesa di notizie, ma al contempo resta legata al passato della serie Square Enix. La causa è la cosplayer Eugenia Bellomio e la sua ultima interpretazione.

Final Fantasy 16 è stata una spettacolare rivoluzione, ma è già tempo di passare oltre. Il 7 settembre è arrivato Final Fantasy 7 Ever Crisis, spin-off per dispositivi mobile che ci riporta a Midgar. L'uscita più attesa è a ogni modo Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte del progetto remake intrapreso da Square Enix nel 2020.

L'artista italiana, conosciuta sui social con il nome di Soryu Geggy, ci riporta indietro nel 2016, anno in cui fece il suo debutto la quindicesima fantasia finale. Final Fantasy 15 è stato odiato da molti, in particolare dai fan più accaniti della serie, ma non è stato un gioco brutto. Le vendite di Final Fantasy 15 sono infatti più che soddisfacenti per Square Enix.

In questo cosplay di Lunafreya da Final Fantasy 15 torniamo al fianco dell'Oracolo di Tenebrae, la capitale del Regno di Nilfheim. Oltre a Noctis, Luna è l'unica che può comunicare con gli Astrali. Promessa sposa del suo amico d'infanzia, nell'interpretazione della cosplayer la vediamo indossare il suo bellissimo abito bianco e al fianco di Noctis.