Final Fantasy 15: l'espansione Comrades arriva in versione standalone

Square Enix continua a celebrare il secondo anniversario di Final Fantasy XV con la pubblicazione di una versione standalone di Comrades. Da oggi i giocatori potranno anche partecipare a una collaborazione speciale con FFXIV inclusa nella nuova missione Adventurer from Another World.

Nella versione standalone di Comrades, disponibile per Xbox One e PlayStation 4, i fan potranno partecipare a varie missioni di caccia, scorta e difesa insieme a un massimo di altri tre giocatori. Il nuovo aggiornamento include 10 boss potentissimi (uno sarà disponibile prossimamente), tra cui l’Irriducibile, Cerberus e Melusine, che i giocatori potranno affrontare in squadra. Chi possiede già l’espansione online e vuole continuare a giocare su Xbox One e PlayStation 4, potrà scaricare la versione standalone gratuitamente. I giocatori su PC potranno scaricare gli aggiornamenti successivi per Comrades.

Nel gioco principale, i giocatori potranno anche partecipare alla missione in collaborazione con Final Fantasy XIV Online, “Adventurer from Another World”, che ha inizio oggi. In questa missione Noctis partirà per un viaggio verso la base di Perpetouss con una misteriosa miqo’te chiamata Y’jhimei, che terminerà in un’epica battaglia contro il potente Garuda. Alla fine della missione, i giocatori più coraggiosi potranno sfidare “Garuda, furia tempestosa” a un livello di difficoltà più alto. Gli avventurieri che completeranno la missione con successo riceveranno dei costumi speciali a tema FFXIV per Noctis, Ignis, Gladiolus e Prompto, mentre sarà possibile acquistare delle nuove armi, tra cui una nuova spada, un nuovo spadone, delle nuove daghe e una nuova arma da fuoco ispirati all’arma di Garuda scambiando degli oggetti al negozio della base di Perpetouss alla fine della missione.

Mentre attendono l’uscita del DLC Episode Ardyn, prevista per marzo 2019, i fan possono vedere un nuovo trailer di un episodio speciale dell’anime, intitolato Episode Ardyn Prologue, sabato 15 dicembre sul canale ufficiale di YouTube.