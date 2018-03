Final Fantasy 15 Guida: come sbloccare la Regalia Type-F e Type-D

Laè il mezzo di trasporto che vi terrà compagnia in Final Fantasy XV , un'automobile di lusso che lascia ampio spazio alla customizzazione e agli upgrade: se migliorata e personalizzata nel modo giusto, ad esempio con le, sarà quasi inarrestabile e potrete farvi beffa di tutte le barriere invisibili che delimitano il gioco.

Eccovi quindi una breve guida alla Regalia, con tutti i passi necessari per upgradarla. Attenzione: la guida contiene spoiler sulla trama e su alcune sezioni di Final Fantasy XV.

Come ottenere la Regalia Type D

Per ottenere la variante Type D della Regalia avrete bisogno di alcuni requisiti particolari; nulla di impossibile o di traumatico, ma senza di essi vi sarà impossibile eseguire gli update necessari. La versione del gioco deve essere almeno la 1.12. Questo requisito non è richiesto ai possessori della Royal Edition o della versione PC, visto che queste build sono già aggiornate, ma se avete la versione standard e non la aggiornate da qualche mese, questo è il momento giusto per farlo.

Dovrete aver almeno raggiunto il terzo capitolo della storia. Da qui in poi l'open world di Final Fantasy XV si apre in modo totale agli occhi dei videogiocatori, sia dal punto di vista narrativo che delle possibilità di gioco. Prima di tentare di seguire questa guida, progredite nelle missioni principali fino a raggiungere il Capitolo 3 se non lo avete ancora fatto. Una volta in possesso di questi requisiti dovrete recarvi ad Hammerhead, uno dei primi garage e punti di ristoro che incontrerete nel gioco. In questa località troverete gli NPC Cindy e Cid, ed è proprio con Cindy che dovrete parlare.



Una volta avviata la conversazione, Cindy vi dirà che ha un nuovo upgrade per l'off road pronto per la vostra Regalia: si tratta del Type D! Da questo punto in poi parlando con Cindy avrete accesso alla Regalia Type D: se la selezionerete dall'apposito menù, la vostra auto verrà portata in officina ed in cambio riceverete un enorme Monster Truck da guidare anche subito. Ovviamente il processo è reversibile: per tornare alla versione standard della Regalia o passare alla Type F basterà parlare con Cindy e scegliere le apposite opzioni dal menù di dialogo.

Caratteristiche Regalia Type-D

La Regalia Type D è un mezzo molto potente ed ha molti cavalli a disposizione. Può quindi affrontare i percorsi più impervi e le salite più ripide, anche quelle che pensate di non poter superare!.

Una volta esaurito il carburante, questo mostro di veicolo non potrà essere spinto perché troppo pesante, e dovrete pagare per la sua rimozione. Durante la guida potrete saltare oggetti ed ostacoli premendo il tasto cerchio/B del vostro joypad, a seconda della piattaforma con cui state giocando. La Regalia Type D può investire i nemici ed ucciderli, ma questo non vi garantirà alcun XP o AP, impedendovi di livellare velocemente.

Come ottenere la Regalia Type F per volare

Se i requisiti per ottenere la Type D sono abbastanza modesti, quelli per la Type F non lo sono affatto. Se vorrete affrontare Final Fantasy XV volando dovrete aver finito la storia principale almeno una volta. Esatto, dovrete aver completato il gioco prima di poter usare la Regalia Type F.