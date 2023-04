Final Fantasy 15 è stato tanto odiato: ma era bello o brutto? Ditecelo voi

Final Fantasy 15, croce e delizia dei fan della serie Square Enix. Per molti una ferita ancora aperta, per altri un grande gioco che avrebbe meritato di più, per altri ancora una delusione totale su più fronti. Ma come stanno davvero le cose, Final Fantasy 15 era un brutto gioco oppure no?

Partiamo da un dato: Final Fantasy 15 ha venduto oltre dieci milioni di copie e di fatto è il terzo gioco della saga più venduto in assoluto alle spalle di Final Fantasy VII e Final Fantasy X. Attenzione, questo non vuol necessariamente dire che Final Fantasy XV fosse un capolavoro, nonostante le polemiche però il gioco ha raggiunto il suo obiettivo: vendere milioni e milioni di unità.

Final Fantasy 15 ha sofferto uno sviluppo molto travagliato, presentato inizialmente nel 2006 come Final Fantasy Versus XIII, il progetto è rimasto nel limbo per anni sotto la direzione di Tetsuya Nomura (al tempo stesso impegnato sulla saga di Kingdom Hearts), per poi passare sotto la guida di Hajime Tabata, il quale ha fatto il possibile per concludere il lavoro nel migliore dei modi. Ci è riuscito? Per molti non del tutto.

Il Metascore di Final Fantasy 15 oscilla tra 81 (versione PS4) e 83 (versione Xbox One) non un disastro dunque, eppure il gioco ha diviso il pubblico come pochi altri. Vuoi per i personaggi poco carismatici e forzatamente troppo "ggiovani", vuoi per meccaniche di gioco non sempre a fuoco, vuoi per uno stile estetico lontano dai canoni della saga.

Il lancio di Final Fantasy XV è stato accompagnato da una campagna marketing crossmediale di alto profilo con il debutto di un film in computer grafica, di una serie animata (Final Fantasy XV Brotherhood) di un minigioco per PlayStation VR, senza dimenticare la "Pocket Edition" per smartphone e tablet. Senza dimenticare il vasto supporto post lancio con contenuti aggiuntivi dedicati a vari personaggi e persino un gioco multiplayer (Comrades), in realtà di scarso successo. Un'opera dunque nel quale Square Enix ha creduto e investito, sicuramente con un buon ritorno economico, ma lasciando i fan hardcore della serie piuttosto delusi.

Alla fine del 2018, due anni dopo il lancio di Final Fantasy XV, Hajime Tabata ha lasciato Square Enix, secondo molti proprio a causa dei dissapori sorti con il publisher durante la gestione del progetto, con Tabata che aveva già in programma altri DLC ed ulteriori espansioni programmate per FF15. La verità, tuttavia, non la sapremo mai (forse).

