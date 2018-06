Final Fantasy 15: Square-Enix lancia il Mod Organizer su PC

Inizia il supporto post lancio per Final Fantasy XV Windows Edition: Square-Enix ha infatti lanciato Mod Organizer, un tool online che permette di condividere gli assets grafici in file utilizzabili nelle Mod del gioco.

Mod Oganizer permette, come dice il nome stesso, di raccogliere in maniera ordinata tutte le Mod e gli assets, permettendo anche di caricare contenuti su Steam Workshop. Al momento non è possibile creare Mod con questo tool ma in ogni caso si tratta certamente di un buon punto di partenza.

Square-Enix ha già annunciato che presto pubblicherà "altri strumenti per le mod, come un Level Editor e il supporto per gli Script" così da venire incontro alle esigenze della community di Final Fantasy XV Windows Edition.