Final Fantasy 15 ha venduto oltre otto milioni di copie in tutto il mondo

Square-Enix Holdings ha annunciato che oggi che Final Fantasy XV ha raggiunto e superato quota 8.1 milioni di copie in tutto il mondo dal lancio avvenuto a novembre 2016.

La cifra indicata dal publisher include i dati di Final Fantasy XV, Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy XV Windows Edition ma non è chiaro se la cifra includa anche i download digitali o riguardi esclusivamente le copie distribuite sul mercato retail. Sono esclusi invece i download generati da Final Fantasy XV Pocket Edition su App Store, Google Play e Windows Store.

Final Fantasy XV diventerà così il quarto gioco più popolare della serie, superato per quanto riguarda le vendite solamente da Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII e Final Fantasy X. Ricordiamo che nelle scorse ore il publisher ha pubblicato Final Fantasy XV Pocket Edition HD su PlayStation 4 e Xbox One, presto in arrivo anche su Nintendo Switch.

Final Fantasy 15 sarà presente anche al Tokyo Game Show (in programma dal 20 al 23 settembre) ma non sappiamo se la compagnia abbia nuovi annunci in programma sul gioco.