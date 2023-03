Final Fantasy 16, a cosa servono 11 ore di scene d'intermezzo? La storia è tra le priorità

L'uscita dell'attesissimo Final Fantasy XVI si fa sempre meno distante, complice la presenza di una forte campagna di comunicazione relativa all'intero progetto. Nelle ultime settimane, infatti, sono uscite le prime anteprime sul coraggioso spettacolo d'azione intitolato Final Fantasy 16. Però, sono emerse da poco ulteriori informazioni importanti.

A seguito di una chiacchierata del team di sviluppo dietro la creazione dell'opera magna di Square Enix ai microfoni di Gematsu, si è parlato della presenza massiccia di scene cinematografiche di intermezzo utili alla narrazione dell'intero racconto:

"Una cosa importante per noi era raccontare una storia completa dall'inizio alla fine e in questo pensiamo di esserci riusciti", ha spiegato Naoki Yoshida. "Per facilitare tutto questo, ci sono oltre 11 ore di scene cinematografiche di intermezzo solo nello scenario principale, tutte perfettamente intrecciate nell'esperienza principale".

Inoltre, come affermato dallo stesso team, queste verranno riprodotte in tempo reale e in-engine, proprio a dimostrazione della grande qualità tecnica del gioco di Square Enix: basti pensare, a tal proposito, alla necessità di una build da 2000 dollari per eguagliare Final Fantasy 16 PC su PS5. Per quel che riguarda la forte presenza di cutscene nel suddetto titolo, come mai il team è ricorso all'uso di questo espediente?

"Final Fantasy XVI è stato sviluppato con un'attenzione su quattro principali pilastri (quelli che i giocatori si aspettano ai giochi della serie). Quindi, prima di tutto, la narrazione. Per questo gioco siamo voluti tornare indietro alle ricche radici fantasy della serie, qualcosa di complesso e intrecciato, qualcosa che toccasse la politica, la giustizia e i valori, che non siano attraenti solo per i fan più giovani che si affacciano al mondo, ma anche per i fan più anziani che hanno vissuto molte esperienze".