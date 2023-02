Final Fantasy 16: 45 minuti di gameplay spettacolari in 4K su PS5

Siamo stati invitati a Londra da Square Enix per provare con mano Final Fantasy XVI (ecco il resoconto della nostra prova di Final Fantasy 16) e per l'occasione vi proponiamo un lungo video con ben 45 minuti di gameplay del nuovo attesissimo Final Fantasy.

Non vogliamo spoilerare o anticiparvi troppo, per non rovinarvi la sorpresa vi invitiamo a guardare il video che trovate qui sopra, ben 45 minuti di Final Fantasy XVI su PlayStation 5, in risoluzione 4K. Il lungo filmato permette di dare uno sguardo ai personaggi, al combat system, alle armi e all ambientazioni del nuovo kolossal di Square Enix.

Final Fantasy 16 non è Open World a causa di una precisa scelta del Game Director, con Final Fantasy XVI, Square Enix guarda al passato e si ispira ad un classico della sua storia, quel Final Fantasy V che tanto successo ha riscosso in Giappone su Super Nintendo all'inizio degli anni '90: proprio il Job System di Final Fantasy 5 è stato preso come fonte di ispirazione per il nuovo gioco della serie.

Final Fantasy XVI esce il 22 giugno solo su PlayStation 5, una demo di Final Fantasy 16 potrebbe uscire a marzo, al momento però non c'è ancora la certezza e mancano conferme da parte del publisher.