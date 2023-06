Final Fantasy 16: 5 cose da sapere prima di iniziare a giocare

Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo nella linea canonica della saga, in arrivo il 22 Giugno 2023 in esclusiva temporale su PlayStation 5. Ambientato in un universo dilaniato dalla Piaga, un male che sta prosciugando l’energia dei Cristalli Madre, proporrà una storia dalle tinte più cupe e un gameplay che spezza con la tradizione del passato.

Abbiamo provato Final Fantasy 16 per 4 ore, rimarcandone le ispirazioni, analizzandone i combattimenti e valutandone la struttura. Se il gioco è nella vostra lista dei desideri, ecco 5 cose da sapere assolutamente su Final Fantasy XVI. E se volete provare con mano il gioco, ricordatevi che la demo di Final Fantasy 16 esce il 12 giugno su PS5.

Il sistema di combattimento di Final Fantasy XVI non è a turni

Il team di sviluppo ha espresso sin da subito un chiaro intento con Final Fantasy XVI, quello di rivoluzionare alcuni canoni della saga per avvicinarla anche ai giocatori che finora non si sono affezionati particolarmente al franchise. È in questa cornice che si inserisce la scelta di sperimentare per la prima volta un sistema di combattimento full-action.

Questa importante differenza rompe con la tradizione dei primi capitoli, amati anche per il loro battle system a turni, e invita tutti quanti (fan e curiosi) a provare qualcosa di nuovo. In particolare, il sistema di battaglia di Final Fantasy XVI si ispira giochi come Devil May Cry, del quale condivide il designer Ryota Suzuki, e porta con sé anche con un pizzico di Marvel vs Capcom 2. Un’altra nota importante sul sistema di combattimento di Final Fantasy 16 è che non potremo comandare direttamente gli alleati in battaglia, ma soltanto Torgal, il fedele cagnolone del protagonista. I giocatori potranno impartire dei comandi al proprio amico a quattro zampe e agire direttamente nei panni di Clive Rosfield.

La difficoltà del combattimento si regola con gli accessori

Niente paura. Come dicevamo, l’obiettivo di Final Fantasy 16 è allargare la platea di giocatori anche all’esterno del circolo dei più fedeli. Per questa ragione, sarà possibile in qualunque momento regolare il livello di difficoltà scegliendo fra la Modalità Storia e la Modalità Azione.

La prima è pensata per chi vuole godersi la trama e tutti i suoi colpi di scena senza perdersi o bloccarsi nelle meccaniche del combattimento action. In questo caso, al protagonista della storia, Clive Rosfield, saranno regalati sin da subito specifici accessori, indossando i quali è possibile intervenire sulla difficoltà degli scontri. Con alcuni accessori, ad esempio, Clive potrà schivare automaticamente gli attacchi nemici, automatizzare l’utilizzo delle pozioni quando i PV raggiungono la soglia critica, o semplificare i tasti per la concatenazione delle combo in combattimento.

Final Fantasy XVI non è open world

A detta di Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI, i giocatori odiano gli Open World vuoti, un problema di cui Final Fantasy 15 aveva non poco sofferto. Per evitare di creare mondi enormi in cui non ci fosse niente da fare, il team di sviluppo ha scelto di strutturare FFXVI con macro-aree da esplorare tramite viaggio rapido. Il gioco è ambientato nel mondo di Valisthea, che sarà costellato di aree di varie dimensioni, da deserti a perdita d’occhio fino a dungeon più oscuri e ristretti. Questa scelta rende i metodi spostamento piuttosto limitati, ma permette al contempo di perseguire un altro intento importante: mantenere il focus sulla trama di Final Fantasy 16, che sarà raccontata anche attraverso i luoghi che il giocatore visiterà.

Non è necessario aver giocato alcun capitolo precedente

Come per tutti gli altri episodi principali della serie, anche per avvicinarsi a Final Fantasy XVI non occorre aver giocato nessun titolo precedente nella serie. Anzi, è proprio per evitare questo interrogativo ricorrente che Square-Enix sta pensando alla possibilità che Final Fantasy 16 sia l’ultimo capitolo numerato. Le vicende di Clive Rosfield saranno del tutto scollegate da qualsiasi altro gioco del franchise e saranno narrate in un arco che comprende tre fasi importanti della vita del protagonista, ossia la sua adolescenza, i suoi vent’anni e i suoi trent’anni. Il filo conduttore di tutta la sua ricerca sarà uno: la vendetta.

L’esclusiva su PlayStation 5 è temporanea

Final Fantasy XVI è previsto uscire il 22 Giugno 2023 in esclusiva su Playstation 5. Per quanto non ci siano ancora dettagli sull’accordo, è emerso che l’esclusiva sarà comunque temporanea, ragion per cui il gioco arriverà anche su altre piattaforme in data da definirsi. Diversamente da quanto si vociferava, Yoshida ha chiarito che Final Fantasy 16 non uscirà su PC sei mesi dopo il debutto su PS5. Ciò nonostante, è stato ribadito l’intento di rendere col tempo disponibile il gioco anche al di fuori della Playstation 5, che si è dimostrato l’hardware più idoneo a svilupparlo. Nel frattempo, è stata confermata una demo, la cui data di uscita potrebbe essere rivelata all’evento di pre-lancio a Los Angeles.