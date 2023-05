Final Fantasy 16: 60fps 'dinamici' in modalità Prestazioni, conferma Square Enix

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di GNN, Hiroshi Takai di Square Enix ha discusso delle modalità grafiche di Final Fantasy 16 su PS5 e confermato che i 60fps previsti dal preset Prestazioni sono da intendersi come 'dinamici'.

Il director del prossimo, attesissimo gioco di ruolo di Square Enix spiega infatti che in modalità Prestazioni, la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo di Final Fantasy 16 non rimarrà stabilmente ancorata sui 60fps ma calerà in funzione della complessità delle scene da renderizzare e di altri fattori.

Sempre a detta di Takai, però, gli sviluppatori giapponesi si sono premurati di garantire la massima fluidità nelle fasi ingame più 'sensibili' a potenziali cali di frame rate, vale a dire le sessioni di combattimento. L'obiettivo dei 60fps 'stabili', a detta dell'esponente di Square Enix, verrà mantenuto nel corso delle fasi di combattimento grazie al grande lavoro di ottimizzazione compiuto dagli sviluppatori nipponici.

Takai sostiene infatti che il suo team abbia trascorso molto tempo a perfezionare le prestazioni offerte dalle scene di combattimento, ottimizzando ad esempio gli effetti visivi, particellari e volumetrici per fare in modo che ogni scontro potesse rimanere ancorato sui 60 fotogrammi al secondo.

I cali di frame rate, di conseguenza, riguarderanno (quasi) esclusivamente le fasi di esplorazione e ogni altra scena all'infuori dei combattimenti. Pur senza la necessità di una patch day one per Final Fantasy 16, Takai ritiene comunque che ci siano degli ulteriori margini per ottimizzare il frame rate della modalità a 60fps (e non solo) tramite le patch previste dopo il lancio, atteso per il 22 giugno in esclusiva su PS5.