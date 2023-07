Final Fantasy 16, solo un 7 da EDGE: critiche per l'assenza di persone di colore

Tra i giochi recensiti nell'ultimo numero di EDGE c'è anche Final Fantasy XVI, il più recente esponente della longeva serie JRPG di Square-Enix. Sebbene l'attesa fosse alle stelle, la rivista britannica non è rimasta particolarmente estasiata dall'avventura confezionata dal team capitanato dal producer Naoki Yoshida.

Nel giudizio conclusivo formulato da EDGE su Final Fantasy XVI, leggiamo: "Nonostante tutta la grande portata della storia, alla base il gioco spesso sembra modesto. La maggior parte tuo tempo è trascorso tra villaggi, attraverso pianure allagate e foreste collegate da corridoi. Questi ambienti sono squisitamente resi ma il mondo sembra desolatamente poco abitato. Dopo un primo atto avvincente, il ritmo di Final Fantasy 16 rallenta considerevolmente, con una serie di missioni secondarie e imponenti missioni principali".

Oltre alla struttura e ai contenuti che non convincono del tutto, EDGE critica anche "L'assenza di persone di colore, cosa notevole in un gioco che tratta di schiavitù. Il fatto che il team abbia ben pubblicizzato il fatto che neri e mulatti non esistessero ai tempi del medioevo europeo non regge: loro c'erano. Draghi di ghiaccio, Godzilla sputafuoco e polli cavalcabili invece no". Con queste parole, EDGE assegna a Final Fantasy XVI un modesto 7, certamente una valutazione che non tiene testa alle alte ambizioni del progetto di Square-Enix. Segnaliamo infine le altre valutazioni presenti nell'ultimo numero della rivista:

C-Smash VRS - 6

Oxenfree II: Lost Signals - 5

Aliens: Dark Descent - 8

Trepang2 - 7

Master Detective Archives: Rain Code - 6

Synapse - 7

Roto Force - 8

Dordogne - 7

Venba - 8

Cosa ne pensate dei voti assegnati da EDGE, ed in particolare quello accostato a Final Fantasy XVI? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, Square-Enix sta valutando diverse idee per Final Fantasy XVI, che potrebbe anche ricevere dei DLC.