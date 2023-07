Final Fantasy 16 si aggiorna: finalmente si può disattivare il motion blur!

Square Enix ha pubblicato la patch 1.03 di Final Fantasy XVI, questo aggiornamento risolve alcuni bug e inserisce nuove opzioni, tra cui la possibilità di ridurre l'effetto del motion blur in Final Fantasy 16, vendendo incontro così alle richieste della community.

A quanto pare alcuni giocatori tollerano molto male il motion blur di Final Fantasy 16 ma fino ad oggi non c'era una soluzione a questo problema, adesso è possibile regolare l'intensità del motion blur tramite un selettore oppure disattivarlo completamente.

Sono state aggiunte anche nuove opzioni per la sensibilità della telecamera (orizzontale e verticale), tre nuovi layout per i controlli, risolti alcuni bug e problemi con i testi a schermo. In generale, l'aggiornamento include anche correzioni per migliorare la stabilità e migliorie "dietro le quinte" per ottimizzare la stabilità generale del gioco su PlayStation 5.

L'opzione per togliere il motion blur sarà sicuramente apprezzata, dal momento che in tanti sui social chiedevano a gran voce la possibilità di disattivarlo, Square Enix ha ascoltato i feedback del pubblico ed è venuta incontro alle richieste dei giocatori.

Nel frattempo si è acceso anche un dibattito legato al gioco: Final Fantasy 16 è troppo facile? C'è chi si lamenta per l'eccessiva semplicità degli scontri e chi invece trova adeguato il livello di difficoltà.