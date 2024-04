Final Fantasy 16 si aggiorna su PS5: cosa cambia con la patch 1.31?

A pochi giorni dall'arrivo del secondo DLC The Rising Tide, Square-Enix ha diffuso le novità in arrivo in Final Fantasy 16 con la patch 1.13, disponibile per gli utenti PlayStation 5 a partire dal 18 aprile.

Tra i cambiamenti più interessanti del nuovo aggiornamento ci sono i nuovi Orchestrion Rolls, disponibili nel gioco base di Final Fantasy 16. Square Enix non ne ha parlato nel dettaglio, né ha specificato quanti ce ne saranno, ma sappiamo che i giocatori li troveranno nei negozi regionali, con disponibilità determinata dall'avanzamento della storia. Gli Orchestration Rolls permettono di modificare l'accompagnamento musicale in determinate aree del gioco, dunque avrete modo di personalizzare più a fondo la vostra esperienza.

Oltre a questo, sono in arrivo molti cambiamenti rivolti al gameplay, in particolar modo per quanto riguarda le abilità degli Eikon (con conseguente potenziamento di quelle più 'trascurate'). Confermati poi alcuni miglioramenti all'interfaccia utente, piccole modifiche alle missioni e dei nuovi NPC negli insediamenti. Per consultare tutti gli altri dettagli sull'aggiornamento che fa da apripista all'arrivo della seconda espansione The Rising Tide (disponibile dal 18 aprile al prezzo di 19,99 euro), vi rimandiamo a questo indirizzo.

Ricordiamo che portare a termine i due DLC di Final Fantasy 16 sblocca una missione di epilogo del JRPG di Square-Enix.

Su Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti di oggi.