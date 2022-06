Final Fantasy 16: dove è ambientato il gioco Square Enix?

Final Fantasy XVI è recentemente tornato a mostrarsi durante il PlayStation State of Play di giugno (a tal riguardo, ecco quando esce Final Fantasy 16). Il nuovo capitolo della saga targata Square Enix è un'avventura di stampo fantasy classico, ma dove è ambientato?

Final Fantasy XVI è ambientato a Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre. Come riporta il sito ufficiale del gioco, attorno a questi agglomerati cristallini si sono radunati diversi popoli che ne hanno sfruttato i poteri per garantire abbondanza e prosperità ai rispettivi regni. Le potenze di Valisthea sono state tenute in equilibrio da diversi patti di pace, almeno fino all'arrivo della Piaga al centro della nuova avventura.

I regni che vedremo nel GDR saranno diversi: il Gran Ducato di Rosaria, il Sacro Impero di Sanbreque, il Regno di Waloed, la Repubblica Dhalmekiana, il Regno di Ferro e il Dominio Cristallino. Un mondo fantasy che dunque si presenta particolarmente articolato, grazie ad un world building che si preannuncia come uno dei più interessanti di tutto il franchise targato Square Enix.

Il trailer mostrato durante lo State of Play ci ha permesso di dare uno sguardo ravvicinato non solo a gameplay e mondo di gioco, ma anche all'eroe che impersoneremo durante il viaggio: come si chiama il protagonista di Final Fantasy 16?