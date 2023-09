Final Fantasy 16: annunciate la versione PC, due espansioni a pagamento e un update gratis

Square Enix ha approfittato per PAX West 2023, in corso di svolgimento in quel di Seattle, per annunciare una serie di importanti novità per Final Fantasy 16: oltre ad un nuovo aggiornamento, già disponibile al download su PS5, la compagnia giapponese ha anche confermato di essere al lavoro sulla versione PC e due espansioni a pagamento.

Le notizie sono emerse durante ii panel "Voices from Valisthea", che il cast inglese del gioco ha condotto mentre dalle nostre parti era piena notte. La novità più immediata e tangibile è rappresentata dall'Aggiornamento 1.10 di Final Fantasy 16, che risulta già essere disponibile al download gratuito su PlayStation 5. Come evidenzia il trailer confezionato per l'occasione e allegato in cima a questa notizia, quest'update introduce, tra le altre cose, un nuovo sistema che consente di modificare le skin delle armi (mantenendone, al contempo, le statistiche), la Onion Sword e nuovi costumi per Clive, Jill, Torgal e altri personaggi, oltre a rifinire diverse meccaniche di gameplay e sistemi di gioco. Potete scoprire tutti i dettagli al riguardo consultando il changelog completo in calce a questa notizia.

Le notizie più sensazionali hanno in ogni caso a che fare con gli annunci della versione PC di Final Fantasy 16 e di due contenuti aggiuntivi a pagamento, effettuati da Naoki Yoshida in persona al termine del panel. Il produttore non ha indicato delle finestre di lancio, limitandosi a dire che sia il porting che le espansioni si trovano attualmente in via di sviluppo. A suo dire, la versione PC risponde alle richieste dei numerosi videogiocatori sprovvisti di PS5 ma desiderosi di giocare a Final Fantasy 16, mentre i DLC sono indirizzati a coloro che invece vogliono approfondire la storia di Valisthea e trascorrere più tempo con i personaggi che lo abitano.

Yoshida spera di poter condividere maggiori informazioni entro la fine del 2023. Il periodo di esclusività di Final Fantasy 16 su PlayStation 5, ricordiamo, ha una validità di 6 mesi, dunque dal primo gennaio in poi qualsiasi momento potrebbe essere quello giusto per l'edizione PC del gioco, anche se le tempistiche reali dipendono dallo stato dei lavori di conversioni, attualmente sconosciuto.