Final Fantasy 16, anteprime in arrivo la prossima settimana? Lo riferisce VGC

Bramate nuove informazioni su Final Fantasy 16? Desiderate rivedere in azione la sedicesima fantasia finale? L'attesa potrebbe giungere presto al termine, quantomeno stando a ciò che abbiamo appena scoperto bazzicando in rete.

Nelle scorse ore Andy Robinson, capo ed editor di VGC, ha avvertito i suoi seguaci su Twitter dell'imminente arrivo di nuove anteprime di Final Fantasy 16, la cui pubblicazione sarebbe prevista nel corso della prossima settimana. Le sue parole esatte sono state: "Sembra che le anteprime di Final Fantasy 16 andranno online la prossima settimana (in posti diversi da VGC, purtroppo).

A quanto pare il giornalista non era autorizzato a spifferare l'informazione (tra l'altro la sua testata non la pubblicherà nemmeno) e si è subito affrettato a cancellare il tweet. Al popolo del web, in ogni caso, non sfugge mai nulla: fiutando quello che sarebbe potuto accadere, qualcuno ha ben pensato di scattare uno screenshot e condividerlo in rete, dove adesso può essere trovato ad imperitura memoria. Guardate voi stessi in calce a questa notizia.

Robinson è notoriamente reputato una fonte affidabile, quindi le sue parole potrebbero corrispondere al vero. In attesa di conferme ufficiali, ricordiamo che sono stati gli stessi autori del gioco a promettere qualcosa di sostanzioso dopo la mancata partecipazione di Final Fantasy 16 al PlayStation State of Play del 23 marzo. In questi giorni il Producer Naoki Yoshida e i Game Director Hiroshi Takai e Kazutoyo Maehiro si sono affacciati su Dengeki Online per svelare qualche nuova informazioni sul gioco, come ad esempio l'ispirazione al Job System di Final Fantasy 5. Che si sia trattato di un antipasto in vista delle presunte anteprime in arrivo sulle testate del resto del mondo? Possiamo aspettarci anche dei nuovi filmati di gameplay? Lo scopriremo tra pochi giorni.

A proposito di cose spifferate da Robinson, il boss di VGC ha anche detto che la prossima settimana verrà annunciato lo showcase di Starfield.