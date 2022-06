Final Fantasy 16 e i nuovi Araldi: ecco i personaggi legati a Titan e Garuda

Dopo aver confermato che Final Fantasy XVI è già completamente giocabile, il team di Square Enix non manca di offrire ulteriori dettagli sull'immaginario del JRPG.

Nell'offrire ulteriori informazioni sull'equilibrio politico della regione di Valisthea, gli autori ci presentano in particolare due nuovi Araldi, ovvero esseri umani dotati di un legame speciale con creature sovrannaturali corrispondenti alle tradizionali evocazioni della serie.



Per quanto riguarda Titan, in particolare, la scelta è ricaduta sull'influente consigliere economico permanente Hugo Kupka. Ora figura di spicco nel regno di Dhalmekia, prima di risvegliarsi come Araldo l'uomo era un comune soldato dell'esercito repubblicano. Sfruttando il suo legame con Titan, Hugo Kupka ha però in seguito edificato un colossale impero di ricchezze.

La sete di potere dell'Araldo sarà però messa a dura prova dal risveglio di un ulteriore prescelto. Benedikta Harman, Araldo dell'Eikon Garuda, è infatti destinata ad insegnare all'uomo che "soldi e potere non sono le uniche cose che il mondo ha da offrire". Dopo aver superato una giovinezza fredda e spietata, la donna è ora al comando di un gruppo di spie di Waloed, che guida grazie al suo talento per la spada e i sotterfugi. Alla ricera diell'Eikon Ifrit, Benedikta incrocerà la strada del protagonista di Final Fantasy XVI, Clive, e dovrà affrontare il proprio passato.

Per tutti i dettagli disponibili al momento sul gioco, segnaliamo la pubblicazione della nuova anteprima di Final Fantasy XVI, a cura di Antonello "Kirito" Bello.