Final Fantasy 16 tra Arcade Mode e New Game Plus: un mare di dettagli sull'endgame

I ragazzi di Game Informer ci aiutano a riprenderci dalla follia dello spot giapponese di Final Fantasy 16 confezionando un ricchissimo approfondimento sulla nuova avventura ruolistica di Square Enix, con tanti dettagli inediti sull'esperienza endgame da vivere a Valisthea.

Gli esponenti del Creative Business Unit 3 di Square Enix al seguito di Naoki Yoshida descrivono con dovizia di particolari gli aspetti più dirimenti del cosiddetto 'endgame' di FF16, partendo dalla conferma della presenza di una modalità New Game Plus.

Una volta giunti ai titoli di coda, chi vorrà ricominciare l'odissea ruolistica insieme a Clive Rosfield e ai suoi alleati potrà servirsi del New Game Plus per potenziare ulteriormente le armi, aggiornare accessori ed equipaggiamenti e partecipare a sfide ancora più difficili come le Chronolith Trials e le Final Chronolith Trials "create per fare la felicità dei videogiocatori hardcore", come sottolineano gli stessi sviluppatori ai microfoni di GI.

Chi vorrà partecipare a battaglie slegate dalla campagna principale potrà invece divertirsi con le modalità Arcade Ultimaniac, dove sarà possibile ripetere le sfide contro i nemici più arcigni e valutare le proprie prestazioni ingame attraverso un calcolatore di punteggio associato a un sistema di classificazione simile a quello di Devil May Cry.

Tutto questo, e molto altro, attende i giocatori di Final Fantasy 16 che esploreranno Valisthea a partire dal 22 giugno in esclusiva su PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il resoconto della nostra prova di 4 ore con Final Fantasy 16 tra azione sfrenata ed epica titanica.