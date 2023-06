Final Fantasy 16, arriva anche la difficoltà Final Fantasy: non sarà accessibile da subito

Mentre in Giappone - e non solo - esplodono i preordini di Final Fantasy XVI, i vertici di Square Enix confermano ulteriori dettagli sulle caratteristiche della nuova Fantasia Finale.

In particolare, è stata da poco svelata la modalità Final Fantasy, ovvero uno speciale livello di difficoltà volto a soddisfare i videogiocatori in cerca di una sfida più impegnativa. Quest'ultima prevede infatti nemici molto più potenti e un conseguente incremento del level cap di Clive a livello 100. Per avervi accesso, tuttavia, i giocatori dovranno prima aver finito Final Fantasy XVI: la modalità Final Fantasy sarà infatti disponibile solamente in New Game Plus.

Conservando i progressi compiuti nel corso della run precedente, gli appassionati potranno di nuovo affrontare l'action game di Square Enix, questa volta con l'aggiunta dell'Ultima Weapon alle opzioni di crafting. Nel caso in cui la sfida dovesse comunque rivelarsi troppo impegnativa, dopo aver avviato il New Game Plus i giocatori potranno sempre modificare la propria scelta e ripiegare sulle modalità Action o Story.



In attesa della nostra recensione definitiva di Final Fantasy XVI e con il gioco in arrivo giovedì 22 giugno su PlayStation 5, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile una ricca prova di Final Fantasy XVI.