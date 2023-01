Final Fantasy 16 arriverà su PC? 'Comprate una PS5!', dice Naoki Yoshida

Final Fantasy XVI è uno fra i titoli più attesi su PS5 per il 2023, ma sono davvero tanti i giocatori desiderosi di sapere se il promettente JRPG dalle tinte dark fantasy approderà prima o poi anche su PC.

I documenti diffusi da Microsoft in merito alla tanto discussa acquisizione di Activision-Blizzard hanno svelato che Sony ha stretto degli accordi con Square-Enix affinché il publisher nipponico non porti Final Fantasy XVI su console Xbox, ma nulla vieterebbe che il titolo faccia il suo esordio su PC tramite store come Steam ed Epic Games Store, una volta terminato un determinato periodo di esclusività totale detenuto da Sony.

A fare definitivamente luce sulla questione non possono che essere proprio Sony e Square-Enix, ma intanto il producer Naoki Yoshida, apprezzatissimo dalla community per il suo lavoro con Final Fantasy XIV, consiglia ai giocatori di acquistare una PlayStation 5 per potersi godere la sedicesima fantasia finale.

"Nessuno ha detto una parola sul rilascio di una versione per PC. Perché si parla tanto di una versione per PC che verrà pubblicata 6 mesi dopo? Non preoccupatevi, comprate una PS5! (ride) Scusa, ho esagerato. Abbiamo fatto del nostro meglio, quindi per favore attendetelo con trepidazione", sono le parole di Yoshida che potete ascoltare tramite la clip riportata più in basso.

Il tono di Yoshida in questa intervista è piuttosto sopra la righe e sembra che il producer abbia voluto rispondere in modo un po' sornione alla domanda. Queste dichiarazioni tra il serio ed il faceto difficilmente aiuteranno quindi a dare una conferma o una smentita definitiva sulla questione.

Nell'attesa dell'esordio su PlayStation 5 fissato al 26 giugno di quest'anno, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Final Fantasy XVI per ulteriori approfondimenti sul JRPG.