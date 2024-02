Final Fantasy 16: in arrivo novità sul DLC The Rising Tide, Square-Enix fissa la data

Sebbene l'attore di Clive speri di tornare a doppiare l'Arciduca di Rosaria, The Rising Tide sarà con buona probabilità l'ultimo DLC di Final Fantasy 16. Se siete in attesa di scoprire nuovi dettagli sull'espansione, vorrete sicuramente seguire il nuovo appuntamento fissato da Square-Enix.

Come potete osservare tramite il post pubblicato su X|Twitter che vi abbiamo riportato in calce, il 22 marzo Square-Enix terrà un panel al PAX interamente dedicato al DLC The Rising Tide. Diversi esponenti del team di sviluppo si riuniranno in questa occasione, per fare luce su nuovi aspetti dell'espansione che andrà ad ampliare la narrativa di Final Fantasy 16.

"Quali segreti emergeranno dalle profondità del PAX East?", recita il messaggio pubblicato da Square-Enix. "Unisciti al produttore Naoki Yoshida, al director del DLC Takeo Kujiraoka e al direttore della localizzazione Michael-Christopher Koji Fox mentre discutono di The Rising Tide". Come segnalato nel post, gli interessati potranno collegarsi al canale Twitch del PAX East per seguire in diretta il panel e scoprire le nuove informazioni riguardo al DLC.

Square-Enix ha già parlato di durata, storia e contenuti di The Rising Tide, ma sarà sicuramente interessante ricevere un'anteprima sull'espansione in arrivo. Se vi foste persi l'arrivo del precedente DLC, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Final Fantasy 16 Echoes of the Fallen.