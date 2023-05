Final Fantasy 16 in arrivo: il nuovo trailer ora doppiato in italiano

Lo spettacolare trailer di Final Fantasy XVI presentato nel corso del PlayStation Showcase di maggio torna a mostrarsi in azione, con una piccola sorpresa per il pubblico italiano.

Il team di Square Enix ha infatti deciso di ripubblicare il filmato nelle diverse lingue supportate dal suo nuovo action game. Con il doppiaggio italiano di Final Fantasy XVI confermato ormai da tempo dal publisher, il trailer Salvation è dunque ora disponibile anche in lingua italiana. Potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare di questo nuovo assaggio del doppiaggio realizzato dal team di Square Enix?

Dedicato principalmente al comparto narrativo di Final Fantasy XVI, il nuovo trailer scandisce il conto alla rovescia in vista dell'ormai imminente lancio del gioco, atteso in esclusiva su PlayStation 5. A partire dal prossimo 22 giugno 2023, gli appassionati della trentennale serie videoludica del Sol Levante potranno partire alla scoperta del mondo di Valisthea, il cui immaginario appare legato ai canoni del dark fantasy ad ambientazione medievale.



In vista del lancio ufficiale della sedicesima Fantasia Finale, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile una ricca prova di Final Fantasy XVI, dedicata alle prime quattro ore del nuovo action firmato Square Enix.