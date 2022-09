Final Fantasy 16, nuovo artwork avvistato al Tokyo Game Show: trailer in arrivo?

Nonostante l'assenza di Final Fantasy XVI dall line-up di Square Enix per il TGS 2022, dallo showfloor dell'evento nipponico arriva un interessante avvistamento.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, presso la fiera del Sol Levante è possibile ritirare un breve opuscolo dedicato all'atteso JRPG. All'interno di quest'ultimo è raffigurato un artwork completamente inedito di Final Fantasy XVI. Per la gioia dei fan, il materiale promozionale conferma inoltre ancora una volta la finestra di lancio della produzione Square Enix, che dovrebbe raggiungere il catalogo di PlayStation 5 nel corso dell'estate 2023.

L'avvistamento ha ovviamente destato le speranze della community videoludica, che non ha affatto dimenticato la promessa della pubblicazione di un nuovo trailer di Final Fantasy XVI nel corso dell'autunno. Il misterioso filmato, lo ricordiamo, dovrebbe concentrarsi sulla componente narrativa, con approfondimenti legati alla trama portante dell'avventura. Spazio inoltre anche alla creazione del mondo di gioco, con dietro le quinte sui processi e le scelte che hanno portato l'universo di Final Fantasy XVI a prendere progressivamente forma.



In attesa di novità, ricordiamo che la conferenza Square Enix al Tokyo Game Show 2022 è in programma per le ore 15:00 della giornata di venerdì 16 settembre 2022. Ovviamente, potrete seguire l'evento in compagnia della nostra Redazione, in diretta sul canale Twitch di Everyeye.