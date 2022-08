Final Fantasy 16 grande assente al TGS 2022: Square Enix rivela la sua line-up

Con il Tokyo Game Show 2022 sempre più vicino (ricordiamo che l'evento si terrà dal 15 al 18 settembre), emergono sempre più dettagli sui giochi che verranno portati in fiera da parte di tutte le software house che hanno confermato la loro presenza. Square Enix porterà una line-up molto ricca, ma a quanto pare con un assente illustre.

Nella corposa lista di titoli che il colosso giapponese mostrerà al TGS 2022 non figura il nome di Final Fantasy XVI, che sembra dunque destinato a saltare la kermesse di Tokyo lasciando a bocca asciutta tutti i fan che attendono di scoprire al più presto novità sul prossimo capitolo principale della serie. Ovviamente nulla vieta una sorpresa dell'ultimo minuto, ma è bene tenere le proprie aspettative a zero e attendere eventi futuri per aggiornamenti su Final Fantasy XVI.

In ogni caso saranno numerosi i giochi targati Square Enix al TGS, e il franchise di Final Fantasy rivestirà ugualmente un ruolo centrale grazie alla presenza di Final Fantasy XIV, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Final Fantasy VII Ever Crisis, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin e Final Fantasy Brave Exvius.

Per quanto riguarda gli altri titoli, ci sarà spazio per Tactics Ogre Reborn, Dragon Quest Treasure, The DioField Chronicle, Romancing Saga Minstrel Song, Valkyrie Elysium e Star Ocean The Divine Force, oltre ad altre attese produzioni quali Forspoken e Harvestella. Infine, non mancherà uno sguardo alla versione Nintendo Switch di NieR Automata.

Restando in tema di grandi assenti al di fuori della line-up Square Enix, anche Resident Evil 4 Remake non sarà al TGS 2022 come confermato da Capcom all'annuncio dei giochi che porterà alla fiera. Ecco intanto tutte le conferenze del Tokyo Game Show 2022 che tra i protagonisti vedrà anche Microsoft, SEGA e Level-5 oltre a tanti altri sviluppatori.