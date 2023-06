Final Fantasy 16: si può attivare la mini mappa per orientarsi meglio?

Le terre di Valisthea, seppur dilaniate dal progredire del fenomeno noto come Piaga, hanno ancora molta bellezza da regalare al mondo di Final Fantasy 16. Che lo stiate giocando in Modalità Grafica o Prestazioni, le ambientazioni nel gioco sapranno regalarvi incredibili panorami.

Nonostante l'esplorazione in Final Fantasy 16 sia in generale contenuta, possiamo scoprire tesori e forzieri lungo il cammino e anche fermarci a fare delle foto ricordo (scoprite come attivare la Modalità Foto nella nostra guida). Tuttavia, in molti hanno notato l'assenza di una mini-mappa nell'interfaccia di gioco e si sono chiesti: è possibile attivarla a comando?

Si può attivare la minimappa in Final Fantasy 16?

Purtroppo la risposta è no. Final Fantasy 16 non prevede l'attivazione di una mini-mappa durante l'esplorazione di dungeon o aree aperte. Al di là della mappa 3D del mondo, che è accessibile in qualsiasi momento dal menu principale di gioco con il tasto Options, ci sono solo alcune location specifiche in cui si può attivare una mappa locale. Per taluni luoghi, infatti, con il Touchpad del controller è possibile visualizzare una mappa del posto in cui sono denotati i punti d'interesse. È il caso, ad esempio, del Rifugio di Cid, in cui è possibile consultare la mappa locale per consultare gli ultimi aggiornamenti, le missioni secondarie disponibili o i nomi delle singole aree di gioco. La nostra posizione sarà qui indicata da un cursore dorato. A differenza dei capitoli precedenti, quindi, in Final Fantasy 16 non è presente una minimappa, né esiste un tasto con cui attivarla a piacimento. La scelta è stata giustificata con il desiderio di spingere i giocatori a esplorare più liberamente le terre di Valisthea.

Nessun problema, però: se dovessimo perderci o avessimo difficoltà ad orientarci, potremo tenere premuto il tasto L3 per attivare l'Istinto animale, ossia affidarci al nostro fedele Torgal, che ci indicherà la strada da seguire per andare avanti.

Quando Torgal non è con noi, questa stessa funzione posizionerà la telecamera in maniera tale che sia puntata verso l'obiettivo da raggiungere, aiutandoci così a raggiungerlo imboccando la strada giusta.