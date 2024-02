Final Fantasy 16, l'attore di Clive amerebbe doppiarlo ancora: 'Ci sono affezionatissimo'

Anche se con tutta probabilità The Rising Tide sarà l'ultimo DLC di Final Fantasy 16, non è da escludere che in futuro i protagonisti dell'opera targata Square Enix possano comparire in altri giochi legati al franchise, come spesso accaduto in passato con tanti altri personaggi della serie. Un attore in particolare ci spera.

Ben Starr, doppiatore di Clive Rosfield, ha rivelato nel corso del suo intervento al VGC Podcast, che amerebbe interpretare ancora il protagonista di Final Fantasy XVI in progetti futuri, qualunque essi siano. "Se chiunque mi chiedesse di doppiare Clive ancora una volta, mi ci tufferei all'istante", rivela Starr manifestando tutto il suo forte legame con il personaggio: "Sento di esserci affezionatissimo e, come dicevo, se qualcuno mi dicesse di volere Clive in qualunque altra opera chiederei subito di essere io ad interpretarlo perché credo sia mia una simile responsabilità".

il lavoro svolto da Ben Starr su Clive è stato fortemente apprezzato da critica e pubblico, riuscendo così a conquistare i favori dei fan di Final Fantasy. Lo stesso attore si dice un appassionato della serie da sempre, e in passato ha raccontato anche vari retroscena sulla sua esperienza: a un certo punto Ben Starr temeva di essere improvvisamente licenziato dal suo ruolo in Final Fantasy 16 poco dopo essere stato assunto, ma alla fine tutto è filato liscio come l'olio offrendo così ai giocatori un'interpretazione degna di nota.