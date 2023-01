Final Fantasy 16 vi augura buon anno: il 2023 inizia con un nuovo artwork

Con la promessa della condivisione di tante novità su Final Fantasy XVI con l'inizio del 2023, il team di Square Enix si appresta ad affrontare una nuova annata videoludica.

Per celebrare il passaggio di consegne tra 2022 e 2023, in particolare, il team di Final Fantasy XVI ha deciso di condividere con il pubblico un artwork inedito dedicato al JRPG. L'immagine è stata pubblicata sull'account Twitter giapponese del gioco: potete visionarla direttamente di seguito. Contestualmente alla pubblicazione dell'artwork - distribuito da Square Enix per la prima volta nella giornata del 1 gennaio 2023 - il cinguettio ha ancora una volta confermato che presto saranno condivisi ulteriori dettagli sull'immaginario e il gameplay di Final Fantasy XVI. L'attesa avventura fantasy, lo ricordiamo, approderà sul mercato videoludico nel corso dell'estate di quest'anno. Come ribadito dalla nuova immagine dedicata, infatti, Final Fantasy XVI arriverà nelle mani del pubblico il prossimo 22 giugno 2023. Il JRPG debutterà inizialmente soltanto su PlayStation 5: al termine del periodo di esclusività temporale riservata all'hardware Sony, il gioco potrà raggiungere anche il catalogo di ulteriori piattaforme. Queste ultime, tuttavia, non sono ancora state rese note.Prima del termine del 2022, l'attesa produzione è tornata a mostrarsi agli appassionati nel corso dei The Game Awards. In occasione dell'evento condotto da Geoff Keighley, sono state svelate moltissime nuove informazioni su combat system, personaggi e gameplay di Final Fantasy XVI.