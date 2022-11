Final Fantasy 16 avrà la sua Aerith? Square-Enix parla dei personaggi femminili

Oltre ad aver risposto alle critiche riguardo alla diversità etnica di Final Fantasy 16, il producer Naoki Yoshida ha parlato del cast del nuovo JRPG di Square-Enix, ed in particolare dei personaggi femminili che popoleranno il mondo dark fantasy di Valisthea.

I personaggi femminili hanno spesso ricoperto un ruolo essenziale all'interno dei capitoli della serie, come ricordiamo nei casi di Celes in Final Fantasy VI, Aerith in Final Fantasy VII, General Beatrix in Final Fantasy IX e tanti altri ancora. Ci sarà una presenza femminile altrettanto importante nella prossima declinazione del franchise ruolistico? Questa la risposta di Yoshida:

"Sebbene [Final Fantasy XVI] presenti una protagonista femminile di spicco, azzarderei che le somiglianze finiscono qui. Celes e Aerith sono uniche in quanto gran parte delle narrazioni dei loro giochi ruotano attorno alle rispettive storie. In Final Fantasy XVI's, tuttavia - ma come nel caso di tutti i Final Fantasy - la storia di Clive parla di incontri. Riguarda i compagni. Riguarda le relazioni e come, attraverso queste, Clive cresca. Nessun personaggio di Final Fantasy ha mai salvato il mondo da solo.

Questi compagni, tuttavia, non sono semplicemente dispositivi di trama statici e unidimensionali lì per sostenere Clive: hanno il loro passato, le loro motivazioni e queste vengono esplorate in profondità man mano che il giocatore avanza nella storia. Un personaggio in particolare sarà più importante degli altri. Forte, ma imperfetta. Coraggiosa, ma piena di dubbi. La sua relazione con Clive lo colpisce in modi che risuonano per tutto il suo arco narrativo".

Per saperne di più sul JRPG, vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva a Yoshida su Final Fantasy 16.