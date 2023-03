Final Fantasy 16 avrà le Cacce come attività secondarie e una modalità sfida

Abbiamo giocato a Final Fantasy 16 per PlayStation 5 e parlando con il team di sviluppo abbiamo appreso anche la natura di uno degli incarichi secondari del gioco.

Come riportato dal nostro Alessandro Bruni in fase di anteprima, dopo una chiacchiera con il team di sviluppo possiamo confermare che in Final Fantasy 16 ci saranno le cacce come attività secondarie, ovvero "una serie di combattimenti opzionali che ci vedranno fronteggiare creature particolarmente mortifere, sul modello dell'omonima attività vista nel dodicesimo capitolo."

Inoltre è presente una modalità Sfida che vi permetterà di rigiocare alcune porzioni specifiche del gioco con l'obiettivo di ottenere punteggi più alti e sfidare gli altri membri della community in una vera e propria battaglia all'ultimo High Score.

Lo sapevate? Final Fantasy 16 avrà oltre 11 ore di cutscene, inoltre abbiamo scoperto perché Final Fantasy XVI non ha il sistema di combattimento a turni.

Square Enix ha anche annunciato l'arrivo di una demo giocabile su PlayStation 5, attesa a inizio giugno, l'idea è quella di pubblicare la versione di prova due settimane prima del lancio, previsto per il 22 giugno. E no, Final Fantasy 16 non uscirà su PC sei mesi dopo la versione PS5, il gioco è esclusiva console PlayStation 5 e non ci sono piani per altre versioni.