Final Fantasy 16 avrà un albero delle abilità in espansione, rivela Yoshida

La vetrina mediatica del Tokyo Game Show 2021 ha fornito a Naoki Yoshida l'assist perfetto per tornare a parlare di Final Fantasy 16, nuovo capitolo regolare della saga attualmente in lavorazione in esclusiva per PlayStation 5.

Chiacchierando con il leggendario Hironobu Sakaguchi, il creatore della serie, Yoshida ha svelato che in Final Fantasy 16 sarà presente un corposo albero delle abilità in continua espansione. La decisione di includerlo sarebbe stata presa per fornire ai giocatori un senso di "crescita" unico e personale.

Quando Sagakuchi ha parlato dello sblocco dello skill tree come uno dei momenti più significativi per ogni giocatore di RPG, Yoshida non ha potuto fare a meno di concordare, spiegando che in Final Fantasy 16 ci sarà un albero delle abilità espansivo simile a quello implementato in Fantasian (ultimo JRPG di Sagacuchi, uscito su Apple Arcade)

"Ci sono due modi di giocare con un personaggio. Metterti nei panni di un protagonista predefinito, oppure, come in Final Fantasy 14, diventare il tuo stesso protagonista. Ma anche nel caso in cui 'giochi' con un eroe predeterminato, ritengo sia meglio fornire un senso di personalizzazione nella progressione del personaggio, dal momento che offre maggiori opportunità di gioco", ha spiegato il produttore di Final Fantasy 16.

Yoshida ha inoltre affermato di ispirarsi fortemente alla produzione di Sagakuchi: in particolare, è stato influenzato dall'abilità di far sentire i giocatori come gli eroi della propria storia. Sagakuchi, dal canto suo, ha lodato il lavoro di Yoshida per Final Fantasy 14, confessando che gli piacerebbe scrivere uno storia oppure creare dei costumi per il MMORPG.

Prosegue, intanto, lo sviluppo di Final Fantasy 16: le ultime notizie, risalenti alla scorsa estate, parlavano dell'imminente inizio dei lavori di doppiaggio giapponese.