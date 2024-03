Final Fantasy 16 avrà altri DLC? Yoshida non lo esclude, ma il team 'desidera nuove sfide'

A poche settimane dall'appuntamento con le novità su Final Fantasy 16, che sarà tra i protagonisti del PAX East, Naoki Yoshida torna a discutere dell'action-RPG e della possibilità che ulteriori DLC vengano annunciati in futuro.

Intervistato da Game Informer, Yoshida non ha escluso che Final Fantasy 16 possa ricevere altri DLC oltre ai due già presentati da Square-Enix. Tuttavia, ha precisato, il team di sviluppo potrebbe voler intraprendere "nuove sfide" e dedicarsi quindi a progetti separati dal JRPG dark fantasy.

"Questa è una domanda difficile", dice Yoshida in merito all'arrivo di altri DLC. "La mia risposta onesta è: 'Non lo so al momento', ma allo stesso tempo, le possibilità non sono del tutto a zero. Non voglio escludere nessuna reale possibilità in questo momento. Il motivo è che abbiamo dedicato molti sforzi [...] e tempo alla creazione di questo gioco [...] e abbiamo inserito molta tecnologia all'avanguardia. E grazie a ciò, siamo stati in grado di acquisire molta esperienza, moltissime conoscenze, che potremo eventualmente applicare al nostro prossimo progetto o titolo. Quindi la mia sensazione onesta è che il team voglia accettare una nuova sfida e passare a un progetto diverso, magari un gioco completamente nuovo, forse una forma di intrattenimento completamente nuova. Penso che, alla fine, questa potrebbe essere la strada migliore non solo per i giocatori, ma anche per noi. Ma ancora una volta, lo ripeto, le possibilità di ulteriori contenuti DLC per Final Fantasy XVI non sono da escludere".

Chissà cosa ne penserà di queste dichiarazioni il doppiatore di Clive, che non vede l'ora di reinterpretare il protagonista di Final Fantasy 16.