Final Fantasy 16 avrà modalità grafiche per 4K e framerate, un rinvio è improbabile

Oltre ad aver chiesto di non usare il termine JRPG per descrivere Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida ha svelato ulteriori informazioni sull'attesissimo action game in arrivo su PlayStation 5 il 22 giugno.

Nel corso di un evento stampa dedicato al titolo, il producer ha precisato, senza mezzi termini, che un rinvio di Final Fantasy XVI è altamente improbabile. Una notizia che non può che fare la felicità di chi non vede l'ora di vestire i panni di Clive.

"Posso dirvi che non prevediamo alcun ritardo e salvo qualche atto di forza maggiore, come una meteora che colpisce il nostro quartier generale in Giappone, il gioco uscirà in tempo", le parole piuttosto eloquenti di Yoshida.

Il producer, che ha già conquistato il cuore degli appassionati della saga ruolistica per aver risollevato le sorti di Final Fantasy XIV in passato, ha inoltre parlato del comparto tecnico non ancora finalizzato a cui gli addetti alla stampa hanno avuto accesso durante la prova preliminare. Tutto sarà migliorato nella build finale, e ci saranno anche delle modalità grafiche tra cui scegliere.

La versione qui presentata si basava su una "Modalità Prestazioni" che però non rinunciava alla risoluzione 4K, ma nel gioco completo sarà presente anche una modalità "Frame Rate" che darà la priorità alla fluidità massima di gioco.

Square-Enix ha chiarito che Final Fantasy XVI non avrà mappe o dungeon segreti.