Final Fantasy 16 si avvicina: video unboxing per la Collector's Edition

Mentre la campagna promozionale di Final Fantasy XVI entra nel vivo in Giappone, la divisione nipponica di Square Enix ci accompagna alla scoperta della Collector's Edition del JRPG.

Con il video che trovate in calce a questa news, il publisher del Sol Levante presenta nel dettaglio ogni elemento contenuto nella ricca edizione da collezione di Final Fantasy XVI. Si inizia con una ricercata box illustrata, deputata a contenere la versione PlayStation 5 del gioco e una interessante selezione di prodotti a tema.

Tra questi ultimi spicca ovviamente la statua dedicata a due degli Eikon che potremo incontrare nel titolo. Fenice e Ifrit, grandi classici delle Evocazioni della serie Final Fantasy, sono immortalati in quello che promette di essere uno scontro epocale. A completare il quadro, ci pensano un set di spille, ispirate ancora una volta agli Eikon di Final Fantasy XVI, una mappa in tessuto raffiugarante il continente di Valisthea e una steelbook che porta in copertina il protagonista Clive Rosfield.



Al lancio di Final Fantasy XVI mancano ancora diversi mesi, ma l'attesa potrebbe essere alleggerita da una serie di annunci dedicati alla saga JRPG. Diversi rumor suggeriscono infatti la possibile organizzazione di un grande evento Square Enix per festeggiare il 35° anniversario di Final Fantasy.