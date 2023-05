Final Fantasy 16 bannato in Medio Oriente per nudità e contenuti LGBTQIA+?

Secondo le ultime voci provenienti dal Medio Oriente, Final Fantasy XVI sarebbe stato bannato in Arabia Saudita, a rivelarlo sono alcune persone coinvolte nella localizzazione e nella distribuzione dei videogiochi Square Enix in Medio Oriente. Ecco cosa sta succedendo.

Non è chiaro perché Final Fantasy XVI abbia subito (almeno in teoria, al momento non ci sono ancora conferme dirette) questo ban ma c'è chi ipotizza che la colpa sia da ricercare nella presenza di nudità e nella rappresentazione di contenuti a tema LGBTQIA+.

Si tratta però solamente di ipotesi, nel momento in cui scriviamo gli organi locali, Square Enix e PlayStation non hanno comunicato nulla riguardo il ban di Final Fantasy 16 in Arabia Saudita e altre zone del Medio Oriente, dunque non ci resta che attendere per saperne di più.

Nel 2020, The Last of Us Parte 2 è stato bannato in Medio Oriente per la presenza di scene di nudo e riferimenti sessuali espliciti. Una delle sequenze più celebri del gioco (non andiamo oltre per non fare spoiler) in particolare attirò molte critiche, costringendo gli enti locali a vietare la vendita del gioco.

Succederà lo stesso con Final Fantasy 16? Sembra di sì, ma restiamo comunque in attesa che Square Enix o PlayStation chiariscano la situazione.