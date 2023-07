Final Fantasy 16: le battaglie con i boss più epiche in assoluto

Final Fantasy 16 è una storia in cui il destino di ogni eroe è scritto nel fuoco e nel sangue. Il conflitto fra Eikon e creature magiche è al cuore della trama e nel corso del gioco vivremo una miriade di spettacolari battaglie contro i nemici più disparati. Oltre a diverse vecchie guardie, incontreremo anche tanti nuovi avversari da battere.

A seguire trovate un elenco di tre delle battaglie a nostro avviso più epiche in Final Fantasy 16. Prima di proseguire la lettura, fate attenzione: questo articolo contiene numerosi spoiler su alcuni dei combattimenti più cruciali del gioco!

Se non lo avete terminato e non volete rovinarvi la sorpresa, meglio rimandarne la lettura a un secondo momento. Per approfondimenti sul gioco, invece, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Final Fantasy 16.

Fiamma Liquida

Lo scontro con questo Boss avviene nel cuore del Cristallo Madre di Soffio di Drago, un’area vulcanica. Accompagnati da Jill, dovremo rispondere all’assalto di Fiamma Liquida, una creatura infernale che si materializzerà dalla lava del vulcano. Tra lapilli di fuoco e turbini di fiamme, questa epica battaglia ci vede coinvolti in uno scontro senza esclusione di colpi. Accompagnati da una colonna sonora pazzesca, saremo per tutto il tempo supportati da Jill – trasformata in Shiva – che contrapporrà il suo ghiaccio al fuoco del nemico, alterando anche il campo di battaglia.

Titano

Già dallo scontro con Kupka a Castel Rosalith potevamo presagire che la battaglia con la sua versione Eikon sarebbe stata memorabile, e il colosso della terra non ci ha deluso. La battaglia con Titano nella sua versione definitiva, imbevuta di etere, è fenomenale. Lo scontro è suddiviso in più fasi: partiremo inizialmente con Clive, che sarà poi costretto a trasformarsi in Ifrit per resistere alla furia del suo avversario. La battaglia sarà un crescendo di emozioni e Titano diventerà un tutt’uno con la terra, manipolando il territorio in una faida avvincente e del tutto epica, animata dal suo furioso desiderio di vendetta.

Bahamut

Forse la battaglia più pazzesca in assoluto. La regia, la musica, l’intensità delle scene che seguono e precedono questo scontro…tutto nella battaglia contro Bahamut è pensato per darci i brividi. Oltre a essere molto impegnativa, quasi estenuante, la lotta con l’Eikon di Dion è estremamente soddisfacente. Nel corso dello scontro, Clive – dopo aver richiamato Ifrit – realizza suo malgrado di non essere sufficientemente potente per affrontare il possente dragone. Quando è sul punto di perdere le forze, Joshua accorrerà con la sua Fenice per proteggerlo, finendo anch’egli sopraffatto.

Quando tutto sembra perduto, la forza di volontà dei due fratelli causerà l’inaspettata unione di Ifrit e Fenice e il giocatore potrà incarnare per la prima volta Ifrit Asceso, una spettacolare versione nata dalla fusione dei due Eikon del Fuoco, in un segmento di battaglia spettacolare.

E voi? Quale battaglia vi è rimasta nel cuore? Alcuni utenti hanno rilevato che certe Boss fight tendono a surriscaldare l’hardware. Se questo fosse il vostro caso, provate a leggere la nostra guida su come evitare che PS5 si surriscaldi durante Final Fantasy 16.