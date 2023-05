Final Fantasy 16: le battaglie tra Eikon ispirate ai capitoli originali di God of War

Final Fantasy ha storicamente proposto delle indimenticabili battaglie altamente coreografiche e con protagoniste creature di stazza colossale. Final Fantasy XVI non farà eccezione durante l'intervento degli Eikon, le divinità a cui potremo appellarci negli scontri.

Nel corso di una recente intervista concessa a Push Square, Square-Enix ha svelato di aver tratto ispirazione dai capitoli classici di God of War, che fino ad Ascension hanno offerto uno stile di esperienza differente rispetto ai capitoli più recenti della serie di Sony Santa Monica.

"Adoro i due giochi, in particolare God of War", ha detto il producer Naoki Yoshida quando gli è stato chiesto se God of War e The Witcher avessero influenzato l'action-RPG di Square Enix. "La follia delle battaglie contro i boss in God of War, quando era un gioco d'azione più tradizionale, è semplicemente... Il design del gioco è così diversificato per ogni livello, e i boss così unici, tutto è intriso di potere, e puoi percepirlo. Quindi, anche se personalmente mi piacciono molto anche i più recenti giochi di God of War, guardo ai capitoli originali, e in particolare le battaglie contro i boss, la follia di questi scontri. Ognuno ha un design diverso, sono tutti unici, tutti esagerati, e abbiamo tratto ispirazione da questo per creare le nostre battaglie Eikon contro Eikon per restituire la stessa sensazione".

Il direttore artistico Hiroshi Minagawa ha aggiunto che il team di sviluppo di Final Fantasy 16 ha guardato spesso con interesse ai giochi di God of War mentre lavorava al titolo per assicurarsi che superassero quanto raggiunto dallo studio di Sony: "Abbiamo davvero guardato in profondità ai giochi di God of War, osservando tutti i più piccoli dettagli e confrontandoli con ciò che abbiamo fatto noi per assicurarci che sia, si spera, migliore di ciò che hanno loro".

Final Fantasy XVI sarà esclusiva PS5 ma Square-Enix ha consideato ogni possibilità, ha dichiarato Naoki Yoshida.