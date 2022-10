Final Fantasy 16 batte Bayonetta 3: è ancora il più desiderato dai giocatori giapponesi

Nonostante l'uscita di Bayonetta 3 sia ormai molto vicina, fissata al 28 ottobre 2022 in esclusiva Nintendo Switch, secondo la nuova classifica dei b>Famitsu Most Wanted la Strega di Platinum Games si trova ancora una volta a non raggiungere la cima del podio, occupato saldamente da Final Fantasy XVI.

Il nuovo gioco principale della serie Square Enix, atteso su PlayStation 5 per l'estate del 2023, continua ad essere al centro dei sogni nipponici, con i giocatori che lo eleggono come il titolo più atteso grazie a 678 voti totali. Bayonetta 3 segue subito a ruota con 615 votazioni, mentre il gradino più basso del podio viene occupato da Pokémon Scarlatto e Violetto con 567 punti. Ecco di seguito la Top 10 completa dei nuovi Famitsu Most Wanted:

Final Fantasy XVI - PS5, 678 voti Bayonetta 3 - Switch, 615 voti Pokémon Scarlatto e Violetto - Switch, 567 voti The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Switch, 562 voti Dragon Quest Treasures - Switch, 466 voti Final Fantasy VII Rebirth - PS5, 318 voti Star Ocean: The Divine Force - PS5, 228 voti Resident Evil 4 Remake - PS5, 201 voti Ushiro - Switch, 196 voti Star Ocean: The Divine Force - PS4, 170 voti

Final Fantasy 16 si conferma così il più atteso in Giappone, primeggiando sui nuovi episodi di Bayonetta e Pokémon anche in questa occasione. In ogni caso l'attesissimo gioco di ruolo è da un po' di tempo che non si mostra: si è parlato di un nuovo trailer di Final Fantasy 16 ad ottobre 2022, ma finora tutto tace da parte di Square Enix.