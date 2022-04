Final Fantasy 16 batte Bayonetta 3: è il gioco più atteso in Giappone

Famitsu ha pubblicato la classifica dei giochi più attesi dai lettori nella settimana che va dal 24 al 30 marzo. Final Fantasy 16 svetta in Top 30 con quasi 650 voti tallonato da Bayonetta 3 con 535 voti, chiude il podio Xenoblade Chronicles 3 con oltre 480 preferenze.

In Top 10 trovano spazio anche The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 rinviato al 2023, Splatoon 3, Dragon Quest X Offline, Live A Live, Pragmata di Capcom e Ushiro.

[PS5] Final Fantasy XVI – 647 voti [NSW] Bayonetta 3 – 535 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 – 488 voti [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 – 482 voti [NSW] Splatoon 3 – 447 voti [NSW] Dragon Quest X Offline – 435 voti [NSW] Live A Live – 350 voti [PS5] Pragmata – 251 voti [NSW] Ushiro – 239 voti [NSW] Fire Emblem Warriors Three Hopes – 233 voti [NSW] Monster Hunter Rise Sunbreak – 228 voti [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto – 212 voti [PS5] Dragon Quest X Offline – 164 voti [PS4] Soul Hackers 2 – 157 voti [PS4] Dragon Quest X Offline – 143 voti [NSW] 13 Sentinels Aegis Rim – 130 voti [PS5] Star Ocean 6 – 127 voti [NSW] Anonymous;Code – 122 voti [PS4] Anonymous;Code – 104 voti [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 – 101 voti [PS5] Forspoken – 99 voti [PS5] Soul Hackers 2 – 98 voti [PS4] Witch of the Holy Night – 95 voti [NSW] Yomawari 3 – 90 voti [NSW] Metal Dogs – 88 voti [NSW] Metal Max Wild West – 85 voti [PS4] Star Ocean 6 – 80 voti [NSW] Pocky & Rocky Reshrined – 69 voti [PS4] Metal Dogs – 66 voti [PS4] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 – 64 voti

Gli ultimi posti della classifica dei giochi più attesi di Famitsu sono occupati da Pocky & Rocky Reshrined, Metal Dogs e eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 di Konami.